Avatar: La Via dell'Acqua, data di uscita in digitale annunciata con un trailer

20th Century Fox ha annunciato con un trailer la data di uscita di Avatar: La Via dell'Acqua in formato digitale: il film sarà disponibile per l'acquisto e il noleggio sulle principali piattaforme a partire dal 28 marzo, e includerà ben tre ore di contenuti extra.

Capace di totalizzare incassi per oltre 2 miliardi di dollari, Avatar: La Via dell'Acqua si pone senza alcun dubbio come una scommessa vinta per James Cameron e per chi ha creduto in questo progetto, che molti pensavano non avrebbe mai potuto riscuotere un successo simile a quello del primo capitolo.

I contenuti extra della versione digitale, che potrebbero variare a seconda della piattaforma, includono numerosi dietro le quinte che ci consentiranno di scoprire il mondo di Pandora e le tribù Na'vi che lo abitano, nonché le sequenze di performance capture a cui sono stati sottoposti gli attori del cast.

Questi ultimi saranno protagonisti di specifici approfondimenti, con un focus in particolare su Spider, il personaggio interpretato da Jack Champion che si pone come una delle novità più interessanti del sequel, ma non mancheranno video sugli effetti speciali e il sound design.

Avete letto la nostra recensione di Avatar: La Via dell'Acqua?