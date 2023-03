Offerte Amazon: Hogwarts Legacy per PS5 cala ancora di prezzo, il più basso dopo il D1

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia PS5 di Hogwarts Legacy. Lo sconto segnalato è di 17.05€, ovvero del 23%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questa versione di Hogwarts Legacy è 74.99€. Il prezzo attuale è il migliore dal momento dell'uscita: il prezzo più basso di sempre era stato proposto lo scorso anno, con un'offerta sul preordine. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Nella nostra recensione di Hogwarts Legacy vi abbiamo spiegato che "Hogwarts Legacy è il miglior videogioco a tema Harry Potter mai realizzato. La direzione artistica ha trasformato in realtà i sogni ricorrenti degli appassionati inviandogli una dorata lettera di ammissione alla scuola di Hogwarts, spalancando una finestra sul mondo magico che trabocca di attività e contenuti. Quando si cerca di fare così tanto è fisiologico che emergano anche delle carenze, e in questo caso finiscono per sporcare prevalentemente il comparto tecnico, troppo spesso vicino alla generazione passata."

Uno dei primissimi scorci proposti da Hogwarts Legacy

"L'esperienza confezionata da Avalanche Software vive ancorata a meccaniche già viste, non inventa nulla di nuovo, ma riesce a dipingere un grande affresco che mette in movimento il Wizarding World. Sì, non sarà il videogioco perfetto, ma mantiene le sue promesse scommettendo forte sulla carica emotiva: quando arriverà il momento di lasciare la scuola, fidatevi, una lacrima sarà inevitabile. Per fortuna nei videogiochi un istante può durare anche in eterno, e Hogwarts Legacy è un'opera che vive di istantanee: il castello è abbracciato dal tramonto, la sala grande è illuminata, un Ippogrifo svolazza attorno alla torre più alta. Serve altro?"