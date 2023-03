Sony ha ancora circa 5 miliardi di dollari da spendere in acquisizioni nell'anno corrente

Nell'anno corrente, Sony ha ancora circa 5 miliardi di dollari da spendere in acquisizioni. Quindi nel 2024 possiamo attenderci altri annunci relativi a nuovi studi di PlayStation. Giusto però precisare che le acquisizioni non sono tutte necessariamente legate al mondo dei videogiochi.

La cifra è emersa da una conferenza di Morgan Stanley del mese scorso in cui Hiroki Totoki, il CFO di Sony, è tornato a parlare dei 2 trilioni di yen stanziati dalla compagnia per le acquisizioni circa tre anni fa e spalmati su tre anni.

Totoki ha svelato che alla fine del 2022 ne erano stati spesi 1,3 trilioni. Rimangono quindi 0,7 trilioni di yen (circa 5,1 miliardi di dollari) per ulteriori acquisizioni da spendere nel corso dell'anno corrente.

Come spiegato, i soldi residui non saranno utilizzati soltanto per le acquisizioni di PlayStation, ma per tutto il gruppo Sony. Di base questa notizia smentisce un altro rumor, che non abbiamo riportato perché effettivamente poco attendibile, che vorrebbe Sony in procinto di acquisire Take-Two per rispondere all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

Tra le ultime acquisizioni di Sony ci potrebbe essere lo studio Ballistic Moon, comunque sia una realtà ancora molto piccola e senza progetti pubblicati, pur essendo stata fondata da veterani provenienti da Supermassive Games.