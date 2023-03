Lince Works, il team autore di Aragami, chiude i battenti ad aprile

Lince Works, il team di sviluppo autore della serie action stealth Aragami, chiude i battenti: lo studio cesserà le attività ad aprile, interrompendo i lavori sui nuovi progetti in cantiere a causa delle difficoltà economiche legate in particolare agli ultimi due anni.

Il lancio di Aragami 2, nel settembre del 2021, non ha evidentemente prodotto incassi sufficienti per consentire all'azienda di resistere a un periodo complicato come quello che abbiamo vissuto finora, da qui la difficile decisione di chiudere l'attività.

"Siamo stati fortunati ad aver potuto lavorare alle cose che amiamo per gli ultimi nove anni, mettendo cuore e anima nella creazione di giochi coinvolgenti e divertenti per gli utenti, e siamo davvero orgogliosi di ciò che siamo riusciti a realizzare", si legge in un messaggio di Lince Works.

"Gli ultimi due anni sono stati particolarmente difficili, visto che abbiamo alternato lo sviluppo di nuove proprietà intellettuali e un nuovo corso per l'azienda. Eravamo ambiziosi in merito a ciò che volevamo ottenere come studio, ma purtroppo il contesto economico non era dei migliori e abbiamo esaurito il tempo a disposizione."

"Ci spezza il cuore sapere che tutto il lavoro fatto nel corso dell'ultimo anno non potrà essere completato. Saremo per sempre grati alla nostra community e ai giocatori di tutto il mondo: la vostra lealtà e passione per i nostri giochi è stata la forza che ci ha guidato, e non potremo mai ringraziarvi abbastanza per l'inestimabile supporto mostrato in questi anni."

"Vogliamo assicurarvi che Aragami e Aragami 2 resteranno disponibili su tutte le piattaforme e gli store, e che la cooperativa online sarà comunque accessibile."