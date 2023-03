Epic Games Store: i giochi gratis del 23 marzo 2023 sono stati annunciati

Anche se con un leggero ritardo rispetto alla solita tabella di marcia, Epic Games Store ha annunciato i giochi gratis che potremo reclamare il 23 marzo 2023 su PC. Si tratta di World of Warships - Starter Pack: Ishizuchi e Chess Ultra. Vediamo i dettagli.

World of Warships - Starter Pack: Ishizuchi è un pacchetto di contenuti per il gioco free to play World of Warships. In questo bundle è possibile ottenere l'Ishizuchi, una corazzata giapponese di livello IV, ma anche Spazio nel Porto, 11 mimetiche Epic, 11 bonus economici comuni di quattro tipologie (ovvero "+20% di crediti", "+100% di Exp nave", "+100% di Exp comandante" e "+300% di Exp gratis") e anche 5 container ricompensa (ovvero delle casse premio). Nel caso nel quale si possieda già la nave, non si otterrà altro in sostituzione. Il DLC funziona unicamente se si gioca usando un account creato sull'Epic Games Store.

Chess Ultra, invece, è un gioco di scacchi in 4K con modalità offline e online. Dispone di 10 livelli IA "approvati dai grandi maestri" e dispone di una modalità multigiocatore locale. Il gioco supporta anche Oculus Rift e HTC Vive.

Chess Ultra

Come sempre, avrete tempo una settimana per reclamare questi due giochi, a partire dal 23 marzo 2023. Una volta aggiunti alla vostra libreria saranno vostri per sempre.

