Coffee Talk Episode 2: data d'uscita annunciata, sarà su Xbox Game Pass al day one

Toge Productions ha annunciato la data d'uscita di Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly, seguito del particolare "simulatore di chiacchierata al bar" uscito nel 2020, che arriverà su PC e Xbox il 20 aprile 2023, con lancio al day one su Xbox Game Pass.

Gli sviluppatori spiegano nel comunicato che il Game Pass ha contribuito a far conoscere il primo Coffee Talk a milioni di giocatori, pertanto hanno deciso di percorrere di nuovo tale strada per il secondo capitolo.

Anche in questo caso, si tratta di una sorta di simulazione di barista e interlocutore ambientata in una strana versione di Seattle, dove gli umani convivono con creature varie e mitologiche.

Ci troviamo dunque a creare bevande di vario tipo e impostare conversazioni con altri esseri umani o creature fantastiche, cercando di comporre le bevande più appropriate per i vari clienti. Oltre a mixare al meglio gli ingredienti e trovare i prodotti migliori per i nostri interlocutori, si tratta anche di scegliere le giuste risposte e argomenti da portare avanti per conoscere meglio i vari personaggi e diventare amici.

Per avere un'idea più precisa di cosa si tratti, vi rimandiamo alla recensione di Coffee Talk, ricordando anche che l'autore dell'originale, Mohammad Fahmi, è venuto a mancare l'anno scorso ancora molto giovane, ma le sue idee evidentemente vanno avanti con questo nuovo capitolo.

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly sarà dunque disponibile il 20 aprile 2022 su PC, Xbox One e Xbox Series X|S, anche direttamente nel catalogo del Game Pass, mentre da oggi sono aperti i pre-order per l'acquisto.