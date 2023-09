Redfall non è stato abbandonato da Bethesda e non ha condizionato Starfield

In una lunga intervista rilasciata a gamesindustry.biz, Pete Hines di Bethesda è ritornato a parlare di Redfall. In breve, ha spiegato che il gioco di Arkane non è stato abbandonato e che Bethesda (editore) continuerà a lavorare sul gioco per migliorarlo.

"Siamo la stessa azienda che ha avuto pubblicazioni che non sono andate come volevamo, e non abbandoniamo le cose solo perché non sono iniziate bene", ha detto Hines in risposta a una domanda sulla difficile partenza di Redfall. Ha poi sottolineato come il team sia riuscito in precedenza a migliorare The Elder Scrolls Online e Fallout 76 e di come li abbia resi in linea con le aspettative del team e dei fan.

"Ok, non abbiamo avuto l'inizio che volevamo, ma è comunque un gioco divertente... e continueremo a lavorarci", ha continuato. "Aggiungeremo i 60fps. Faremo in modo che sia un buon gioco perché sappiamo che, come studio first-party, Game Pass vive per sempre. Ci saranno persone che tra dieci anni si iscriveranno a Game Pass e Redfall sarà lì".