Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Konami ha svelato la schermata di avvio del gioco

Circa un anno fa abbiamo avuto modo di vedere il primo trailer di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, remake del terzo capitolo numerato della saga. Non abbiamo avuto modo di vedere altro però, almeno fino a questo momento. In un nuovo filmato condiviso da Konami è infatti stato possibile scoprire la schermata di avvio del gioco. Purtroppo non è presente del gameplay.

Il tutto proviene da un lungo video dedicato alla produzione della saga di Metal Gear Solid. Il grosso del video non è legato alla schermata di avvio di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, la cui schermata di avvio appare brevemente nell'ultimo segmento del video, che potete trovare qui sotto.

Dovete unicamente raggiungere il minuto 21:15 per la schermata di avvio di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Il fondale prosegue nel fitto della foresta fino a quando il giocatore non preme il tasto per proseguire: in tal caso si può udire un colpo di proiettile. Non vi viene però concesso di vedere altro.