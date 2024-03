Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, risoluzione 4K e altre migliorie in arrivo

Il team di Konami dietro alla Master Gear Solid Collection Vol. 1 ha intenzione di apportare ulteriori migliorie e correzioni ai giochi inclusi nella raccolta, incluso il supporto alla risoluzione 4K.

In un video Production Hotline pubblicato oggi, il producer della serie Noriaki Okamura ha dichiarato che "l'inadeguato metodo di upscaling" utilizzato dalla raccolta è attualmente sotto investigazione da parte del team di sviluppo, che mira a introdurre la risoluzione 4K nativa per le piattaforme che lo supportano tramite un aggiornamento gratuito. Va detto, che su PC tali mancanze sono state compensate dal lavoro dei modder, ma sicuramente si tratta di un'ottima notizia per i giocatori su console.

Inoltre, tra i piani del team ci sono anche delle opzioni per configurare controller e tastiera per la versione PC e la correzione di alcuni problemi relativi alle conversazioni in Codec su nintendo Switch.