Metal Gear Solid: potrebbero arrivare nuovi giochi e remake in base ai feedback dei giocatori

Konami in futuro potrebbe realizzare nuovi giochi e remake della serie Metal Gear Solid, a patto che ci sia abbastanza interesse da parte dei giocatori. Questo, riassumendo, è quanto ha dichiarato producer della serie Noriaki Okamura.

Durante una diretta "production hotline" dedicata alla serie, purtroppo completamente in giapponese, alla domanda se sono in produzione altri giochi oltre Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Okamura ha risposto che al momento il focus della compagnia è interamente sul remake dell'epopea di Naked Snake, ma che una volta che questo gioco sarà disponibile nei negozi, Konami potrebbe decidere di realizzare ulteriori remake, se non addirittura dei nuovi giochi della serie. "Prima di tutto, realizzeremo Delta come si deve, e poi riceveremo il feedback degli utenti che magari diranno: 'Forse dovrebbero fare il prossimo remake', o 'Forse (questo team) potrebbe essere giusto fare un nuovo gioco'".