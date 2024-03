Helldivers 2: avete fallito una missione e ora il GM Joel ha bandito il sesso, sul serio

Helldivers 2 continua la propria corsa e i giocatori devono assicurarsi che le vittorie continuino ad arrivare, altrimenti sono guai. Il GM Joel non ama i fallimenti e recentemente l'Umanità ha fatto veramente fiasco. Un fiasco così grande che Joel ha bandito il sesso. Quello procreativo perlomeno.

Come potete vedere nell'immagine qui sotto, Joel (lo conoscete Joel, sì?) ha svelato che l'Umanità ha fallito nel tentativo di liberazione di Zagon Prime. Per questo motivo l'espansione dei cittadini su nuovi pianeti sarà ridotta e non saranno dati i permessi di procreazione agli umani.

Niente sesso, avete sentito Joel, tornate a sparare e liberate pianeti se avete tanta voglia

Come detto, non siete stati abbastanza bravi e ora i vostri Helldivers devono dire addio a certi divertimenti sotto le coperte. Certo, ci sono anche altre cose che possono fare (parliamo di portare la democrazia su tutti i pianeti, non pensate male).