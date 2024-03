Quest'ultimo si pone come un aspetto particolarmente interessante, visto che potremo portare avanti la nostra progressione a prescindere dalla piattaforma su cui giochiamo, iOS e Android inclusi.

Come riportato nello spettacolare trailer di lancio di Call of Duty: Warzone Mobile , il gioco utilizza le stesse meccaniche e la stessa struttura che hanno contribuito a costruire finora il suo grandissimo successo, con tanto di cross-progression.

Call of Duty: Warzone Mobile è disponibile da oggi su iOS e Android : si tratta della riduzione mobile del celebre battle royale prodotto da Activision, che ormai da tempo coinvolge milioni di giocatori su PC, PlayStation e Xbox.

Subito un evento

Lanci di paracadute in Call of Duty: Warzone Mobile

Il lancio di Call of Duty: Warzone Mobile verrà celebrato da un evento a tempo limitato, Operation: Day Zero, che ci porterà a esplorare sei diverse zone contese fra gli scenari di Verdansk e Rebirth Island, con la possibilità di accedere a tantissime sfide.

Si tratta di un'operazione pensata per l'intera community di Warzone Mobile, dunque a ogni incarico completato riceveremo punti evento che andranno a far aumentare il punteggio totalizzato dall'intera base d'utenza per l'ottenimento di ricompense e lo sblocco di bonus.