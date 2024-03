In questa recensione di Star Wars: Battlefront Classic Collection , quindi, vi spiegheremo come facciano ad essere ancora divertenti i due sparatutto sviluppati all'epoca da Pandemic, ma anche come questa collezione mostri il fianco a qualche problema di troppo.

Il radicato amore nei confronti di Star Wars, oltre ai dolci ricordi che conservavamo dei capitoli originali qui riproposti, ci ha permesso di goderci quello che è a tutti gli effetti un affettuoso tributo comunque dotato di un certo fascino. Tuttavia, lasciando da parte i sentimentalismi, non possiamo certo soprassedere su ciò che ha reso tumultuoso e turbolento l'approdo di Star Wars: Battlefront Classic Collection nei principali negozi digitali di PC e console attualmente in commercio.

Come sapranno i più informati, la Star Wars: Battlefront Classic Collection, un'iniziativa pregevole e apprezzatissima sulla carta, sin dal giorno del suo esordio ha dovuto fronteggiare un notevole quantitativo di problematiche e magagne. Fortunatamente il team di Aspyr ha lavorato alacremente per sistemare il gioco in fretta e furia il loro prodotto, ma l'approssimazione del lancio e i problemi che ancora possono essere incontrati, lasciano decisamente l'amaro in bocca.

Il Lato chiaro della Forza

Star Wars: Battlefront Classic Collection ci riporta con la mente ai tempi di Episodio II e l'esaltazione provata vendendo per la prima volta la Guerra dei Cloni

Per esaltarsi, a dirla tutta, basta la schermata iniziale. Non appena John Williams inizia con la sua scaletta di classici intramontabili, si viene pervasi dal desiderio di brandire blaster e spada laser e di buttarsi a capofitto nel campo di battaglia. Allo Jedi, allo Han Solo che alberga in noi, del resto, basta davvero poco per destarsi dal sonno. Un menù dopo, difatti, è come tornare a casa. Nuovamente alle prese con uno sparatutto perfettamente bilanciato tra l'esperienza in singolo e quella votata, almeno sulla carta, al multiplayer. Sia il primo che il secondo episodio propongono delle vere e proprie campagne, serie di livelli dalla durata mai troppo prolungata che vi permetterà di mettere a ferro e fuoco metà della Galassia lontana, lontana, in una serie di battaglie in cui eventualmente modificare classe e personaggio ad ogni respawn.

Oltre a scambiarsi raggi laser, missili e bombe a distanza più o meno ravvicinata, i due schieramenti contrapposti potranno ovviamente contare su una lunga serie di mezzi corazzati, come i pesanti AT-TE o i ben più agili AT-RT, né mancheranno combattimenti nello spazio aperto in cui potrete prendere i comandi di Y-Wing e X-Wing sulla falsariga di quanto visto, sempre ai tempi, in Rogue Squadron.

Alcune scene d'intermezzo che legano tra loro i livelli di Star Wars: Battlefront Classic Collection sono prese di sana pianta dai film classici

In solitaria, attraverso diverse campagne che, considerando entrambi gli episodi, vi permetteranno di prendere parte ad alcuni dei conflitti più famosi che si snodano tra Episodio I ed Episodio VI, da fan di Star Wars avrete tutt'ora di che godere. Il primo Battlefront vi metterà di fronte ad un prodotto pesantemente invecchiato, i segni del tempo sono molto meno evidenti nel seguito grazie ad una serie di introduzioni effettuate dal team di sviluppo all'epoca, ma in ogni caso non faticherete ad esaltarvi ora a distruggere gli scudi deflettori dei Gungan nella battaglia di Naboo, ora a sabotare un vascello dei Separatisti nella ionosfera di Coruscant.

Il grande segreto di questi due sparatutto, ciò che li rende ancora godibilissimi, consiste nella gestione del ritmo: l'azione non è mai blanda. Nonostante le ampie dimensioni degli scenari, c'è sempre un manipolo di nemici che vi fronteggerà, un gruppo di soldati che cercherà di spazzare via il vostro plotone, un gruppo di sopravvissuti che occupa la posizione che state cercando di conquistare. L'assistenza alla mira, inoltre, aiuta a destreggiarsi nel caos della battaglia, avendo sempre un bersaglio a portata di tiro su cui aprire il fuoco. Lo stesso sistema di controllo evita inutili complicazioni, rendendo l'esecuzione di ogni comando immediata.

Più uccisioni accumulerete, più punti otterrete, garantendovi così la possibilità di impersonare un Eroe con cui seminare il panico tra le fila nemiche

Condurre il proprio esercito alla vittoria, magari sbloccando e quindi impersonando in prima persona eroi come Han Solo, Mace Windu e molti altri, senza lesinare sull'utilizzo di mezzi corazzati e torrette, è ancora divertentissimo, anche a fronte di un aggiornamento tecnico superficiale. La risoluzione è stata ricalibrata, il frame-rate non conosce incertezze, ma non sono stati aggiunti dettagli alle mappe, né i modelli poligonali o l'effettistica è stata rivista. Bisogna quindi fare i conti con un impianto estetico che non cela in alcun modo le origini dei due Battlefront, ma questa caratteristica rispetta in pieno la decisione degli sviluppatori di proporre una collezione rimasterizzata e non un remake.

In singolo, insomma, a patto di avere ben presente di avere a che fare con due giochi rispettivamente del 2004 e 2005, ci si diverte ancora alla grande. Tutte le campagne sono presenti, così come l'intrigante modalità Conquista Galattica, in cui il confronto non si limita al campo di battaglia, ma vi consente di pianificare una strategia in una sorta di scacchiera, acquistando potenziamenti e raffinando le tattiche militari tra uno scontro e l'altro.

In Star Wars: Battlefront Classic Collection ritroverete tutti i pianeti più famosi del brand

Soprattutto se siete fan di lungo corso, e vi siete esaltati alla visione di Episodio II, quello che appunto introduce alle Guerre dei Cloni, vi lascerete cullare dal suono dei blaster che vi sfiorano le orecchie, mentre attenterete alla solidità della Repubblica, o al contrario farete di tutto per difenderla, in un gran numero di livelli e mappe.

A questo proposito, vale la pena anche sottolineare come la collezione porti in dote tutti i contenuti aggiunti tramite DLC di entrambi i capitoli. Parliamo di mappe come Jabba's Palace, Bespin: Cloud City, Rhen Var: Harbor, Rhen Var: Citadel e Yavin 4: Arena, ma anche di personaggi inediti come il Jedi Kit Fisto e la temibile Asajj Ventress. Sul profilo contenutistico, insomma, Aspyr si è mossa bene, senza lasciare nulla per strada e preoccupandosi di amalgamare un prodotto definitivo e completo di tutto.