Soulframe: un trailer con sequenze di gameplay per l'MMO dello studio di Warframe

Gli sviluppatori di Digital Extremes, conosciuti a più per Warframe, hanno pubblicato un nuovo trailer del loro prossimo progetto, Soulframe, che potrete visionare nel player sottostate.

Oltre a fare sfoggio di alcune delle ambientazioni del gioco, il filmato mostra anche sequenza inedita di gameplay, tra fasi stealth e combattimenti a fil di lama, in cui possiamo vedere alcune delle abilità utilizzabili dal giocatore, tra cui una mossa che permette di lanciare uno spadone come se fosse un boomerang, che per certi versi ricorda l'ascia Leviatano di Kratos di God of War.