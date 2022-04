Sony, novità ai vertici d'Europa: Marco Saletta nuovo GM, Liliana Laporte è VP vendite

Sony comunica alcune novità importanti ai vertici della divisione Europa di PlayStation, con la nomina di Liliana Laporte come VP di Global Channel Sales per EMEA e il passaggio di Marco Saletta al ruolo di General Manager Southern Europe.

Come parte di questo nuovo incarico, Laporte guiderà la strategia commerciale di PlayStation in Europa, Medio Oriente e Africa, con l'obiettivo di rafforzare il business globale di PlayStation nella regione.

"Il più grande punto di forza dell'hub EMEA è la sua diversità culturale", ha affermato Laporte. "Questa è una regione con consumatori e fan provenienti da oltre cento Paesi, caratterizzati da lingue diverse e stili di vita straordinariamente ricchi e variegati, che mostrano la loro passione per il gaming nei modi più disparati.

Sony PlayStation, il Quartier Generale

Ciò dimostra quanto sia centrale il ruolo di questi territori nel fornire contenuti su-misura, innovativi e culturalmente rilevanti".

L'obiettivo dichiarato e ribadito dal Gruppo Sony in questa sede è di raggiungere 1 miliardo di utenti connessi in tutto il mondo, continuando a posizionare SIE e PlayStation come punto di riferimento dell'intrattenimento. Laporte è parte del gruppo Sony dal 2005, quando è entrata in Sony Pictures Home Entertainment e Sony Computer Entertainment Portogallo come Sales Manager. Dal 2018 ricopre l'attuale posizione di Direttore Generale.

Il riassetto aziendale prevede, inoltre, nuove nomine nell'hub EMEA, tra le quali quella di Marco Saletta che assume il ruolo di General Manager Southern Europe, oltre a proseguire il proprio lavoro come Territory Lead dell'Italia.

"Sono onorato di ricoprire questo nuovo ruolo e orgoglioso di poter contribuire alla crescita del brand in tutti i Paesi del Sud Europa. Il nostro obiettivo è quello di continuare a portare, al più ampio pubblico possibile, le straordinarie esperienze di intrattenimento PlayStation", ha dichiarato Saletta in questa occasione.