Yakuza 8: Famitsu ha mostrato le prime immagini del gioco

La rivista giapponese Famitsu ha pubblicato le prime immagini di Yakuza 8, il nuovo capitolo della celebre serie di SEGA. Si tratta di foto scattate allo schermo di un computer, che dovrebbero essere parte di un video dietro le quinte che sarà pubblicato su YouTube.

Per adesso i dettagli sul gioco sono davvero scarsi, anche perché le immagini mostrano dei personaggi in primo piano e basta. Nell'articolo si può però leggere che Yakuza 8 sarà ambientato in un nuova città e che Ichiban avrà una pettinatura differente, con i capelli legati a coda di cavallo, invece di quella afro.

Inoltre, nel gioco sarà presente Mirai Asakura (uno youtuber combattente dell'MMA), non sappiamo bene in che ruolo (magari proprio in quello di se stesso).

Mentre scrivevamo questa notizia, il video da cui sono stati tratti gli scatti è stato pubblicato sul canale di Asakura:

Non è dedicato al gioco, ma è un giro per gli uffici di RRG Studio, il team di sviluppo, in cui è finito anche il gioco. A questo punto ci aspettiamo che venga pubblicato a breve.