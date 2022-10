Pokémon Unite, ESL Italia Championship presented by Euronics: ecco i finalisti!

Si sono giocate le semifinali del torneo ESL Italia Championship presented by Euronics di Pokémon Unite e adesso sappiamo i due team che si sfideranno per l'ambita vittoria. In finale alla Milan Games Week vanno i 5i contro i tattipotatti.

Per coloro che hanno seguito questo intenso torneo si tratta di una non-sorpresa. Nonostante l'ottimo livello espresso dai team partecipanti, i tattipotati sono stati imbattuti in tutto il torneo, mentre i 5i invece sono stati sconfitti solo una volta durante il primo Group Stage. Da quel momento in poi anche il loro è stato un percorso netto.

Tutto, però, poteva cambiare, visto che nel corso del lungo torneo il MOBA di TiMi e Pokémon Company è cambiato molto. Innanzitutto sono arrivati nuovi personaggi, come Scizor, che dopo l'aggiornamento è diventato una scelta interessante. Poi la stessa patch ha rivisto la forza di alcuni pokémon rendendo Azumaril devastante. Questo ha fatto in modo che le squadre composte da Azumarill, Snorlax, Glaceon, Mew e lo stesso Scizor fossero molto gettonate. Con anche Aegislash che si è comportanto molto bene.

Come tendenze di gioco si è notato che alcuni team, in una situazione di vantaggio, hanno cambiato approccio e piuttosto che andare a sconfiggere rayquaza hanno giocato sulla difesa di quel pokemon.

È pesato molto il cambiamento di mappa e il passaggio da Zapdos a Rayquaza che ha permesso di giocare sul lungo tempo in partita difendendo il pokémon leggendario.

L'ultimo atto si giocherà alla Milan Games Week 2022!