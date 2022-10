God of War Ragnarok, un video dietro le quinte dedicato a storia e narrazione

Il canale YouTube di PlayStation ha pubblicato un video dietro le quinte di God of War Ragnarok, il primo di una serie di approfondimenti legati allo sviluppo della nuova attesissima avventura di Kratos e Atreus. In particolare in questo primo episodio gli sviluppatori di Santa Monica ci parlano delle sfide legate allo storytelling.

Dopo una breve introduzione della trama e dei personaggi del precedente capitolo e di Ragnarok, il team di Santa Monica ci parla di come lo sviluppo abbia risentito della pandemia del Covid-19 e dei lockdown, rallentando ad esempio le sessioni di motion capture. Viene spiegato che in alcuni casi, per evitare assembramenti negli studi di registrazione, alcuni degli attori principali sono stati costretti a recitare per il motion capture di personaggi minori o di background.

Nonostante queste limitazioni, il team di Santa Monica ha assicurato che non ci sono stati compromessi di alcun tipo sulla qualità della narrazione e delle sequenze cinematiche del gioco, che renderanno dunque giustizia alla storia del gioco e al Ragnarok, la gigantesca battaglia che coinvolgerà tutti i nove regni e porterà alla fine del mondo.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che God of War Ragnarok sarà disponibile su PS5 e PS4 a partire dal 9 novembre. Ovviamente prima dell'uscita troverete sulle pagine di Multiplayer.it le nostre impressioni sul gioco, ecco quando scadrà l'embargo delle recensioni di God of War Ragnarok.