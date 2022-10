Need for Speed Unbound: trailer gameplay su "rischi e ricompense" mostra gli inseguimenti

EA e Criterion hanno pubblicato un nuovo trailer con gameplay per Need for Speed: Unbound, che offre ai giocatori uno sguardo ravvicinato ai rischi e alle ricompense che comporta l'intensificarsi delle gare sulle strade di Lakeshore.

In sostanza, l'argomento principale è soprattutto la buona vecchia polizia: una volta che questa entra in azione, i giocatori devono essere pronti a premere il pedale per riuscire a sfuggire agli inseguimenti. In questo senso, il nuovo capitolo sembra insomma riproporre uno degli elementi che sono sempre stati caratteristici della serie.

Un nuovo video di gameplay era in effetti atteso per oggi, e EA non ha tradito le aspettative: vediamo dunque come si comporta la polizia in questo nuovo capitolo, con una raccolta di scene di gioco veramente adrenaliniche, che lasciano intravedere una notevole intensità tra corse e fughe dalle forze dell'ordine.

In Need for Speed Unbound, i giocatori devono correre dei rischi per arrivare sul podio. Scegliere come e quando giocarsi tutto, facendo enormi derapate in strada, superando i poliziotti o scommettendo i propri guadagni contro i rivali. Il tempo è denaro, quindi i giocatori devono trovare il modo più veloce per guadagnare abbastanza denaro per partecipare alle qualificazioni settimanali e arrivare alla gara finale di Lakeshore, The Grand.

Need for Speed Unbound è costruito per la nuova generazione di tecnologia e sarà caratterizzato dalla risoluzione 4K a 60 FPS per la prima volta nella serie quando verrà lanciato su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC il 2 dicembre 2022.