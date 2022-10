Need for Speed Unbound, nuovo video di gameplay atteso per domani

Electronic Arts ha annunciato che domani 18 ottobre, alle 17.00 ora italiana, potremo assistere a un nuovo video di gameplay di Need for Speed Unbound. La speranza è che non si tratti di un filmato breve come l'ultima volta.

In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 2 dicembre, Need for Speed Unbound adotterà un approccio inedito per la serie, con una grafica ispirata alla street art dai tratti fumettosi e peculiari, che sembra aver ben impressionato i fan del brand.

Chiaramente sarà il gameplay di questo nuovo episodio a fare la differenza, unitamente a una struttura open world che promette di essere sostanzialmente più ampia rispetto al passato, includendo dunque in una grossa mappa un gran numero di attività.

Domani scopriremo insomma qualcosa di più sulle meccaniche del gioco, ma per ulteriori dettagli date un'occhiata al nostro speciale con tutte le novità di Need for Speed Unbound.