The Lord of the Rings Gollum: gli autori vorrebbero creare altri giochi per parlare di "altro"

Daedalic Entertainment, sviluppatore di capolavori con The Whispering World, Deponia ed Edna & Harvey, è attualmente al lavoro su The Lord of the Rings: Gollum. Il team, però, spera di poter continuare a lavorare sulla saga di Tolkien per parlare di "altro".

Precisamente, Jonas Husges - capo del team editoriale di Daedalic Entertainment - ha affermato che se il team "fa tutte le cose per bene", allora potrebbe esserci la possibilità di "muoversi su una diversa parte dell'universo" de Il Signore degli Anelli e "speriamo di poter fare un altro gioco de The Lord of the Rings, ma esplorando qualcos'altro".

Considerando il modo in cui ha presentato la questione, pare che non vi siano accordi già definiti per ulteriori giochi e che il successo di future collaborazioni dipenderà completamente dai risultati commerciali di The Lord of the Rings Gollum.

The Lord of the Rings Gollum

Husges ha anche commentato il risorgimento dei videogiochi dedicati a Il Signore degli Anelli, facendo notare che i videogiochi sono molto più vari che in passato. Ricordiamo infatti che Free Range Games e North Beach Games stanno lavorando su un gioco di sopravvivenza, mentre Weta Workshop sta lavorando a un gioco non ancora completamente annunciato.

"In passato, c'erano i film [di Peter Jackson], c'erano i giochi basati sui film che erano molto legati alla trama principale della trilogia. Ora la serie Amazon si svolge nella Seconda Era, quindi è un'epoca completamente diversa del Signore degli Anelli", ha detto Husges. "E poi il gioco Moria che esce su Epic Games Store [ndr, il gioco di Free Range Games e North Beach Games], che esplora un luogo molto specifico e racconta una storia molto specifica".

Husges ha detto che The Lord of the Rings: Gollum è probabilmente il gioco più vicino a un gioco The Lord of the Rings "principale" ambientato durante la linea temporale dei film di Peter Jackson, ma il gioco di Daedalic si avvicina alla Terra di Mezzo da un "angolo completamente diverso".

"In questo momento, siamo probabilmente i più vicini alla trama principale della trilogia [di Peter Jackson], ma la stiamo esplorando da un'angolazione completamente diversa".

Ricordiamo che la data di uscita di The Lord of the Rings: Gollum è stata rimandata poco tempo fa.