ASUS ROG Strix Flare 2, la recensione della tastiera da gaming al giusto prezzo

È passato qualche mese da quando abbiamo provato la ASUS ROG Strix Flare 2 Animate, una tastiera da gaming caratterizzata da soluzioni all'avanguardia sia per quanto concerne la componentistica che le feature extra, in particolare il display LED che aggiungeva al dispositivo un tocco davvero unico ma ne faceva lievitare inevitabilmente il prezzo. L'azienda ha dunque deciso di realizzare una seconda versione in grado di garantire la medesima precisione e la qualità costruttiva eccellente, privandola però di quel singolo elemento accessorio al fine di contenere i costi. Il risultato è un prodotto disponibile su Amazon a 159€ anziché 220€, e scusate se è poco: tutto il resto ve lo raccontiamo nella recensione della ASUS ROG Strix Flare 2.

Caratteristiche tecniche L'ASUS ROG Strix Flare 2 vista frontalmente con supporto per i polsi e le luci RGB Come detto, ci troviamo di fronte a una tastiera da gaming meccanica che riprende le caratteristiche tecniche di cui abbiamo parlato nella recensione di ASUS ROG Strix Flare 2 Animate, sebbene con qualche piccola differenza. Partiamo dal concreto e dunque dagli switch ROG NX che equipaggiano il dispositivo, dotati di un sistema di stabilizzazione che si combina con le più recenti tecnologie anti-ghosting per offrire una straordinaria affidabilità durante la battitura. Il polling rate è anche in questo caso pari a 8.000 Hz, il tempo di risposta è di 0,125 millisecondi e nella parte in alto a sinistra sono presenti dei controlli multimediali extra, nella fattispecie una rotella per la regolazione del volume, un selettore per andare alla traccia successiva o precedente e un tasto play / pausa laterale, collocati di fianco al Win Lock e al pulsante per il controllo delle luci RGB. L'ASUS ROG Strix Flare 2 vista frontalmente con il supporto per i polsi Il sistema di illuminazione si basa sulla ben nota tecnologia AURA Sync e vanta sia delle impostazioni rapide sia la possibilità di effettuare regolazioni di fino e programmazioni specifiche attraverso il software gratuito Armoury Crate con sei profili, dieci preset e macro registrabili al volo. La dotazione viene completata da un comodo supporto per i polsi imbottito, che si aggancia alla tastiera con un magnete ma in questo caso non presenta una striscia LED come nel modello Animate. Scheda tecnica ASUS ROG Strix Flare 2 Formato: esteso, 100%

esteso, 100% Layout: QWERTY italiano

QWERTY italiano Interruttori: ROG NX Red

ROG NX Red Copritasto: doubleshot in PBT

doubleshot in PBT Programmazione: sì, macro e profili

sì, macro e profili Connettività: cablata via USB

cablata via USB Illuminazione: RGB programmabile

RGB programmabile Accessori: supporto per i polsi

supporto per i polsi Software: Armoury Crate

Armoury Crate Dimensioni: 435 x 165 x 38 millimetri

435 x 165 x 38 millimetri Peso: 1.113 grammi

1.113 grammi Prezzo: 179,90€

Design L'ASUS ROG Strix Flare 2 vista frontalmente La differenza maggiore rispetto alla versione più costosa risiede appunto nella mancanza del pannello LED AniMe Matrix: un elemento che caratterizzava in maniera forte il modello Animate, anche e soprattutto dal punto di vista del design, ma che non aveva di fatto una valenza al di là dell'estetica. In sua assenza, nella parte in alto a destra troviamo un semplice triangolo con il logo ROG serigrafato. Per il resto, le due tastiere appaiono identiche, di colore grigio "gunmetal", con piastra in alluminio e due piedini estraibili sul retro. Le dimensioni sono pari a 435 x 165 x 38 millimetri, il supporto per i polsi misura 435 x 85 x 27 millimetri e ovviamente il peso è inferiore se paragonato alla versione Animate, seppure di poco: 1,113 Kg contro 1,157 Kg.

Esperienza d'uso Il lato inferiore dell'ASUS ROG Strix Flare 2 Abbiamo provato la ASUS ROG Strix Flare 2 per alcuni giorni, sottoponendola agli stessi identici test condotti sul modello Animate: battitura testi e dunque uso Office, navigazione web e naturalmente gaming, in questo caso con gli immancabili Apex Legends e Call of Duty: Warzone, nonché con esperienze prettamente single player e con un paio di giochi di imminente uscita. Abbiamo ritrovato la solidità, la precisione e la reattività che tanto avevamo apprezzato nella versione più costosa della Flare 2, un grande comfort nella pressione dei tasti e nell'uso in generale, sia utilizzando il supporto imbottito per i polsi (ideale per le sessioni più durature) che con la sola tastiera. Nessun dubbio: il prodotto ASUS si conferma di altissimo livello.