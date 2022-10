Chainsaw Man: il cosplay di Makima da melamori.cosplay vi mette in catene

Chainsaw Man è emerso di recente come uno dei manga/anime più apprezzati e la cosa si riflette, ovviamente, anche in ambito cosplayer, come una sorta di indice di notorietà per queste produzioni: a dimostrazione del trend arriva anche questo cosplay di Makima da parte di melamori.cosplay, che mostra la ragazza armata di catene e cani.

Per chi non lo conoscesse, il manga scritto da Tatsuki Fujimoto mette in scena un mondo particolare, nel quale le paure degli umani prendono vita in forma di demoni di varia tipologia e aspetto. All'interno di questa realtà, divenuta caotica e inquietante, Makima è una combattente specializzata e abile, un'ufficiale incaricata della caccia ai "diavoli", esperta e glaciale, ma che durante la storia si affeziona in qualche modo al protagonista Denji, apprezzandone le capacità di abbattere le creature, in collaborazione con il Diavolo Motosega.

L'interpretazione di melamori.cosplay è davvero magistrale, riproducendo perfettamente il personaggio di Makima con la sua freddezza e il grande fascino. Da notare la cura nella ricostruzione dell'abito standard del personaggio, ma anche delle catene e della capigliatura rossa. A completare il quadro, anche un paio di cani piuttosto minacciosi che contribuiscono a rimarcare il tono autoritario della ragazza.



