Gotham Knights per PC: annunciati i requisiti minimi per giocare a 1080p e 60fps

Ormai manca poco più di una settimana al lancio di Gotham Knights e finalmente Warner Bros. Games ha svelato i requisiti hardware per la versione PC... o quantomeno una parte. Gli sviluppatori hanno infatti deciso per il momento di annunciare solo i requisiti di sistema minimi, pensati per giocare a 1080p e 60fps con il preset più basso, mentre quelli raccomandati verranno dettagliati in un secondo momento.

Di seguito i requisiti hardware minimi di Gotham Knights:

Sistema operativo : Windows 10 a 64-Bit

: Windows 10 a 64-Bit CPU : Intel Core i5-9600k o Ryzen 5 3600

: Intel Core i5-9600k o Ryzen 5 3600 RAM : 8GB

: 8GB GPU: GeForce GTX 1660Ti o Radeon RX 590

Come possiamo vedere i requisiti hardware minimi di Gotham Knights su PC sono un po' più alti della media, ma c'è anche da considerare che puntano a un target di 1080p e 60fps, laddove in altri casi si mira ai 30fps (quando specificato). A questo punto rimaniamo in attesa di quelli consigliati, che per forza di cose richiederanno hardware ben più performante per puntare a risoluzioni e dettagli più elevati.

Gotham Knights sarà disponibile dal 21 ottobre 2022, anche per PS5 e Xbox Series X|S. Se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere il nostro provato dell'action RPG di Warner Bros. Games.