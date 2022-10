Microsoft vuole il suo Genshin Impact su Xbox: un rivale da cercare in Cina, per Reuters

Secondo quanto riportato da Reuters, sembra che Microsoft sia in cerca del suo Genshin Impact e, per questo motivo, stia facendo scouting fra i team in Cina per trovare una produzione che possa in qualche modo rivaleggiare col colosso di MiHoYo.

Genshin Impact continua a riscuotere un grande successo ma la sua presenza, su console, è limitata alle sole piattaforme PlayStation, ovvero PS4 e PS5, grazie a un accordo di esclusiva stipulato con Sony.

Genshin Impact, un'immagine del gioco

La questione è peraltro piuttosto misteriosa, visto che il gioco era stato annunciato almeno anche per Nintendo Switch ma di quest'ultima versione si sono perse completamente le tracce al di là di una conferma del suo stato di sviluppo avuta lo scorso maggio, facendo pensare a una vera e propria esclusiva console richiesta da Sony, sebbene i termini precisi di questo accordo non siano stati divulgati.

In ogni caso, Xbox è rimasta senza Genshin Impact e Microsoft, secondo Reuters, vorrebbe rimediare a questa lacuna con un altro titolo sul genere action RPG con elementi gacha, sviluppato probabilmente da un altro team asiatico, visto che tale area sembra essere la maggiore fucina di questo tipo di giochi.

Con oltre 4 miliardi di dollari generati in due anni di micro-transazioni, è ben comprensibile quale sia l'attrattiva di Genshin Impact agli occhi dei publisher. È vero che la grande maggioranza di questi acquisti arrivano dalle piattaforme mobile, ma il gioco risulta sempre fra i più giocati in assoluto anche su PS4 e PS5, in particolare per quanto riguarda i titoli free-to-play.

Secondo Reuters, Microsoft ora vorrebbe trovare una contromossa e starebbe attivamente cercando un rivale tra le produzioni in corso presso vari team cinesi, anche indie, da avvicinare come papabili oggetti di accordi di partnership, in attesa di eventuali conferme. Nel frattempo, Genshin Impact si aggiornerà presto all'Update 3.2, come abbiamo visto tra data di uscita, banner di Nahida e tutte le novità presentate durante il recente livestream.