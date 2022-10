RTX 4090 ha fuso dei cavi: Nvidia apre un'indagine ufficiale sulle segnalazioni

Nvidia ha dichiarato che sta indagando su due segnalazioni riguardanti schede RTX 4090 in cui i cavi di alimentazione si sono bruciati o fusi.

L'utente di Reddit reggie_gakil è stato il primo a pubblicare ieri i dettagli sui problemi della sua Gigabyte RTX 4090, mostrando danni da bruciatura sul nuovo cavo adattatore 12VHPWR che Nvidia fornisce con la RTX 4090. Anche la connessione sulla scheda vera e propria era danneggiata e fusa.

Un secondo poster di Reddit ha risposto allo stesso thread mostrando un danno simile al connettore di alimentazione di una scheda grafica Asus RTX 4090.

"Stiamo indagando sulle segnalazioni", afferma il portavoce di Nvidia, Bryan Del Rizzo, in una dichiarazione a The Verge. "Siamo in contatto con il primo proprietario e contatteremo l'altro per avere ulteriori informazioni".

Per il momento questo è tutto quello che sappiamo. Considerando che si tratta solo di due segnalazioni, per il momento, pare credibile che siano problemi molto specifici, forse legati al modo in cui i cavi e la scheda grafica RTX 4090 erano montati.

