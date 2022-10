The Quarry: DLC con vestiti degli anni 50 gratis per pochi giorni su PC, Xbox e PlayStation

Supermassive Games ha annunciato che per pochi giorni, ovvero fino al 1° novembre 2022, sarà possibile reclamare gratuitamente un DLC dedicato a The Quarry sia su PC che su Xbox e PlayStation. Precisamente, il pacchetto include una serie di costumi per i personaggio giocabili in stile 1950.

Potete trovare i vari pacchetti ai seguenti indirizzi, che vi rimanderanno alle pagine prodotto di The Quarry sulle varie piattaforme:

The Quarry è il più recente horror di Supermassive Games. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "The Quarry piacerà a tutti quelli che hanno amato Until Dawn e che non vedono l'ora di gettarsi in un lungo film interattivo pieno di morti e oscurità. Complessivamente riuscito, va detto che ha molti problemi strutturali e, di fatto, l'interattività è enormemente sacrificata in favore del lato narrativo. Quindi si passa molto tempo a guardare e poco ad agire, se non per indirizzare la storia tramite le numerose scelte presenti. Non un capolavoro imprescindibile, ma sicuramente un buon titolo, magari da giocare con qualche amico con cui condividere le decisioni."

La locandina di The Quarry sottolinea l'ambientazione oscura

A breve, inoltre, Supermassive Games pubblicherà The Dark Pictures Anthology The Devil in Me che abbiamo recentemente provato.