Ys X: molti dettagli sul gioco da Famitsu

La rivista giapponese Famitsu ha pubblicato un anteprima con molti nuovi dettagli su Ys X, il nuovo capitolo dell'amatissima serie di giochi di ruolo d'azione giapponesi, di cui per ora si è visto davvero poco.

L'artwork ufficiale di Ys X

Intanto partiamo da ciò che si può desumere dall'artwork ufficiale, incrociato con le altre informazioni: Adol, il protagonista, avrà le fattezze di un giovane. Avrà la stessa età che aveva in Ys I e II, quindi circa diciassette anni. Una delle eroine principali sarà una donna, che utilizza un'ascia a una mano. Le braccia di Adol e della ragazza sono collegate da un'aura che forma una specie di corda.

Leggiamo anche altri dettagli: la storia potrebbe essere ambientata ad Eresia, ma non è stato ancora confermato. Comunque non sarà incentrata sull'impero di Romun; il sistema di combattimento è stato rimodulato per favorire gli scontri uno contro uno (quindi niente party). Gli sviluppatori li vogliono più intensi, non proprio come quelli di un soulslike, ma su quella strada lì.

Il titolo definitivo e le piattaforme non sono state svelate, ma pare che il gioco si rivolgerà a un pubblico più ampio. La riduzione dell'età di Adol punta in quella direzione, come alcune altre scelte che saranno svelate con il tempo.

Inoltre è stato svelato che Falcom vuole che i vecchi Ys siano giocabili sull'hardware moderno e che con Ys X saranno rinnovati il gameplay, le ambientazioni, le azioni e i vari sistemi di gioco.