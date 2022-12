Epic Games Store: gioco gratis misterioso anche domani 16 dicembre 2022

Epic Games Store ha iniziato la sua serie di regali di Natale, ormai diventata una tradizione vera e propria. Dopo il gioco gratis di oggi, sullo store è apparsa l'indicazione che domani sarà regalato un altro gioco misterioso, che sarà svelato tra ventiquattro ore.

Purtroppo non è possibile dire cosa ci aspetta, visto che il negozio non fornisce indicazioni di sorta per provare a indovinare il contenuto.

Solitamente a Natale i regali dell'Epic Games Store si fanno molto interessanti, oltre che più densi. Si tratta naturalmente di un modo per provare a portare utenza nel negozio, ma poco importa, perché per i giocatori è un sistema eccellente per portarsi a casa tanti titoli gratuiti, tra i quali negli anni passati sono stati dati anche molti tripla A.

Insomma, a suo modo è un passatempo niente male per le feste, che per i giocatori PC significa anche tante ore di gioco a impatto zero sulle tasche. Cosa chiedere di meglio a Babbo Natale? Intanto potete giocare al gioco gratis di oggi.