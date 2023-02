Star Citizen: l'Alpha 3.19 porta vari miglioramenti al mining, nuovo video

Il mining sembra essere protagonista speciale dell'Alpha 3.19 di Star Citizen, la simulazione spaziale che prosegue il suo lunghissimo cammino in quel di Cloud Imperium, con un nuovo video che ci aggiorna sulle ultime evoluzioni applicate al gioco.

La raccolta delle risorse minerarie è dunque l'elemento principale tra le novità introdotte nella nuova versione di Star Citizen, con il lead system designer Thorsten Leimann che illustra diversi elementi nuovi introdotti nel gioco con questo nuovo aggiornamento.

L'introduzione di nuovi materiali comporta diverse pratiche di estrazione e anche nuove opzioni di personalizzazione.

Il mining, ovvero la raccolta di minerali sui pianeti, è una delle attività maggiormente redditizie nell'economia attuale di Star Citizen, dunque rappresenta un aspetto importante del gioco. È possibile effettuare il mining direttamente con le navi oppure utilizzando veicoli specifici di superficie, oppure anche con strumentazioni manuali, una volta scesi sulla superficie dei pianeti.

Nella maggior parte dei casi, si tratta di esplorare caverne e scendere sotto la superficie, ma i casi possono essere diversi, anche perché l'idea è di espandere le tipologie di materiali e dunque anche i modi per estrarli e lavorarli. Lo scorso ottobre, avevamo visto 9 minuti di Squadron 42 in un leak, mentre restiamo in attesa di ulteriori sviluppi sul gioco.