Resident Evil 4 Remake sarà doppiato in italiano, la conferma da Steam

Il remake di Resident Evil 4 sarà doppiato in italiano, al contrario dell'originale uscito nel 2005. La conferma arriva dalla pagina Steam ufficiale del gioco, che segnala per l'appunto che il gioco offrirà sia doppiaggio che testi nella lingua del Bel Paese.

Forse in molti di voi lo davano già per scontato, visto che i capitoli principali da Resident Evil 6 in poi, inclusi i remake del secondo e terzo capitolo, sono tutti doppiati in italiano.

D'altro canto per il momento non abbiamo mai visto in azione, o meglio udito, il remake del quarto capitolo con voci nostrane. Salvo sorprese, potremo farlo con la demo annunciata da Capcom poche ore dopo lo State of Play di febbraio 2023, dove per l'occasione abbiamo visto un nuovo trailer di Resident Evil 4 Remake.

Che ne pensate, vivrete o rivivrete le (dis)avventure di Leon con il doppiaggio in inglese come l'originale o con quello in lingua italiana?

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Resident Evil 4 sarà disponibile nei negozi a partire dal 24 marzo 2023 per PS5, Xbox Series X|S, PS4 e PC.