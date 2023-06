Diablo 4: Blizzard ci invita a donare il sangue e giocare per il lancio

Blizzard ha trovato un modo piuttosto brillante di celebrare il giorno di lancio di Diablo 4, fissato per il 6 giugno 2023: donare il sangue, prendendoci così una giornata e potendo passare tutto il tempo a giocare, oltre a fare una cosa positiva per la comunità.

Come possiamo vedere anche dal piccolo trailer pubblicato proprio per promuovere questa particolare iniziativa, Blizzard dice proprio sul serio e invita tutti ad andare a donare il sangue per la giornata di domani, 6 giugno 2023.

"Esiste un modo per liberarsi dai propri impegni e giocare tutto il giorno a Diablo IV durante il giorno di lancio", si legge nel messaggio pubblicato dal team, "Dona il sangue in un qualsiasi centro prelievi, prendi parte alla battaglia contro Lilith".

Blizzard incoraggia dunque tutti i fan e non solo a prendere parte all'epica battaglia contro Lilith, ma anche a recarsi nel centro prelievi più vicino per donare sangue, uno degli elementi che maggiormente contraddistingue dal punto di vista narrativo lo storico franchise e questo nuovo capitolo.

La campagna promossa da Blizzard e supportata da personaggi del mondo del gaming e dell'entertainment mira ad effettuare una sensibilizzazione sul calo delle donazioni di sangue e plasma, fondamentali sia per le trasfusioni che per la produzione di farmaci salvavita.

Tra le altre iniziative per il lancio di Diablo 4 abbiamo visto anche la Diabolica Commedia, la storia di Diablo scritta in stile dantesco, mentre ricordiamo data e orari di sblocco su PC e console riconfermati da Blizzard.