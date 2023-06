Diablo 4: nasce la Diabolica Commedia, la storia di Diablo scritta in stile dantesco

Per celebrare il lancio di Diablo 4 che avverrà domani 6 giugno, è stata presentata la Diabolica Commedia, ovvero un libro illustrato che racconta la storia dell'eterna lotta tra il bene e il male dell'universo di Blizzard come se fosse scritta da Dante Alighieri nella Divina Commedia.

Questo interessante progetto è nato dalla penna del rapper liricista e professore di filosofia Murubutu e illustrato a mano dal tattoo artist Marco Matarese. Questo libro esclusivo composto in tre canti scritti in terzine, come l'opera di riferimento, e reinterpreta la storia di Diablo 4 in stile dantesco, in un percorso che si snoda attraverso l'Inferno, Sanctuarium e il Regno dei Cieli.

Ecco il trailer di presentazione della Diabolica Commedia:

Tutti i dettagli sulla Diabolica Commedia, che purtroppo pare non sarà disponibile per l'acquisto, verranno svelati oggi, 5 giugno 2023, durante una tripla diretta su Twitch che inizierà alle 17:00 sui canali dei celebri streamer Sabaku, Kurolily e Cydonia.

A seguire ci sarà una sessione di gameplay di Diablo 4, in vista del lancio ufficiale del gioco fissato a domani 6 giugno, su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. Vi ricordiamo inoltre che sulle pagine di Multiplayer.it potrete leggere la nostra recensione "work in progress" di Diablo 4.