Una guida all’arte di Magic: The Gathering

Esiste una relazione costante tra le opere d'arte e il contesto (o i contesti) per il quale quale vengono prodotte. Sebbene una didascalia o un'audio-guida possano spiegarci nel dettaglio le migrazioni compiute nei secoli da una pala d'altare medievale prima di essere esposta in un museo, al variare del contesto varia anche l'effetto, la voce, la performance messa in atto da quell'opera, in quel posto, in quel momento, per quel pubblico. Basta prendere un esempio meno evidente: ammirando le raffinate allusioni allegoriche nascoste da Piero Di Cosimo nella cosiddetta "Morte di Procri", non tutti i visitatori della National Gallery (Londra) saranno ad esempio in grado di riconoscere l'originale destinazione dell'opera, ossia la spalliera di un letto. Certo il letto di una colta e facoltosa famiglia nobiliare fiorentina, ma certo un luogo diverso da una galleria d'arte. Il guardare l'arte del passato fuori dal proprio contesto è un processo al quale ormai siamo più che abituati. Visto che la stragrande maggioranza delle immagini che fruiamo vengono create e riprodotte con una velocità senza precedenti, la capacità di poter guardare un'opera attraverso vari punti di vista dev'essere anche una facoltà molto utile anche per leggere il presente. Se infatti un contesto originale c'è sempre - senza una nozione di esso, stiamo leggendo un romanzo saltandone i primi capitoli - è vero d'altra parte che i messaggi all'interno di un'opera possono essere molteplici e in funzione di ciò, molteplici possono esserne gli utilizzi e quindi i modi di osservarla. Le immagini ci sono indispensabili per creare, comunicare, ricordare. Ma non solo.

Nell'anno del suo trentesimo anniversario, il gioco di carte collezionabili più celebre, Magic: the Gathering, continua ad essere praticato e amato da milioni di appassionati in tutto il mondo. Se nel 1993 il gioco creato da Richard Garfield e pubblicato dalla Wizards of the Coast offriva l'opportunità di sfidarsi in un duello di magia creando un mazzo personalizzato di 60 carte da selezionare tra le poche centinaia allora pubblicate, le uscite costanti di nuove espansioni e la crescita del pubblico hanno fatto si che oggi le 387 inedite del nuovissimo set "March of the Machine" vadano a completare un pool complessivo che ormai eccede le 30.000 unità. Per ognuna di queste carte, i tanti art director che hanno lavorato al gioco sono stati in grado di commissionare illustrazioni a più di 450 artisti provenienti da tutto il mondo, andando così a formare una sorta di galleria permanente dalle dimensioni ormai impressionanti. Un rapido calcolo: se ogni singola carta Magic fosse un'opera esposta in un museo, sarebbe necessario moltiplicare per 15 volte la capacità espositiva della Pinacoteca di Brera per proporle tutte al pubblico. Il Lead Designer del gioco, Mark Rosewater, è solito raccontare Magic come un gruppo di giochi differenti che sfruttano lo stesso sistema di regole. All'interno di questa costellazione, ogni singola immagine viene usata in diversi modi e può quindi essere vista attraverso varie angolazioni. Prendiamo l'illustrazione di "Cut Short". Un primo livello di lettura ci spiega l'effetto nel contesto prettamente ludico: come la magia ci permetterà di avere un vantaggio nella partita. Non saranno le proprietà cromatiche, l'equilibrio o il dinamismo della composizione a farci vincere; eppure, il fatto che quella carta sia immediatamente riconoscibile per il suo aspetto, ci permette di ricordarne rapidamente l'effetto e metterla in relazione alle altre. In un gioco come Magic, qualsiasi azione che possa semplificare decisioni strategiche articolate permette di maturare un vantaggio strategico fondamentale.