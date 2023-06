EA e Nike stringono una partnership per portare gli NFT .SWOOSH nei giochi sportivi

EA Sports e Nike Virtual Studios hanno annunciato una nuova partnership che prevede l'aggiunta delle creazioni virtuali .SWOOSH di Nike, ovvero degli NFT, nei futuri giochi EA Sports.

EA ha annunciato la notizia in un post sul proprio blog, scrivendo: "La nuova partnership di Nike con EA SPORTS cercherà di costruire nuove esperienze immersive e di sbloccare nuovissimi livelli di personalizzazione all'interno dell'ecosistema EA SPORTS".

Per il momento non ci sono dettagli precisi su come questi NFT saranno usati all'interno dei giochi di EA, ma un breve video su Twitter di .SWOOSH ha mostrato un po' quello che i fan possono aspettarsi.

.SWOOSH utilizza la blockchain Polygon per proteggere le creazioni virtuali di Nike e l'esempio nel video qui sopra mostra un casco da football nero con il logo Nike. Il casco appare su una sorta di carta digitale che indica quando è stato acquistato e l'ID unico della "creazione virtuale".

Ciò significa che l'oggetto è unico e legato a una persona specifica e, teoricamente, potrà essere utilizzato in un futuro gioco di Madden. Il video mostra anche palloni da calcio, il che sembra indicare che questo gioco potrebbe integrarsi con EA Sports FC (che ricordiamo sarà il nuovo nome della serie precedentemente nota come FIFA).

Gli NFT non sono particolarmente apprezzati da una buona fetta di videogiocatori. EA non è in ogni caso la prima grande compagnia videoludica a puntare su di essi. Square Enix, ad esempio, punta a blockchain e NFT nel futuro.