Persona 3 Reload si mostra in un nuovo trailer per i The Game Awards 2023

In occasione dei The Game Awards 2023 è tornato a mostrarsi anche Persona 3 Reload, con un nuovo trailer costruito in occasione dell'evento, che illustra qualcosa della storia e fasi di gameplay per questa interessante riedizione.

Il trailer mostra un'introduzione alla storia e all'ambientazione di questa versione rielaborata del terzo capitolo della celebre serie di JRPG da parte di Atlus.

Come sappiamo già da tempo, visto che la data è stata annunciata la scorsa estate, Persona 3 Reload è atteso per il 2 febbraio 2024 su PC e console.