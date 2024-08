Raven e Starfire nel cosplay di shikarakumi sono pronte a essere la miglior coppia dei Teen Titans

I Teen Titans è una squadra di giovani eroi che nelle sue varie iterazioni ha dato spazio a vari nomi famosi del mondo DC, ma certamente Starfire e Raven sono i più famosi e spesso importanti del team. Le due ragazze sono le preferite anche del mondo del cosplay e lo possiamo ad esempio vedere in questo cosplay di Raven e Starfire create da shikarakumi , con un due in uno di ottima qualità.

Le fotografie del cosplay di Raven e Starfire

shikarakumi ci propone due scatti in questo cosplay. Nel primo vediamo le due ragazze fianco a fianco, che si osservano, nel secondo invece le vediamo mentre si preparano a combattere. La cosplayer ha aggiunto degli effetti speciali per illuminare gli occhi e le mani di Raven e Starfire, in modo semplice ma efficace per farci capire cosa sono in grado di fare.

Chiudiamo suggerendovi altri cosplay, come il cosplay di Raven da Teen Titans di adorkably_dark ha anche le ali ed è bellissimo da vedere. Ecco poi Raven nel cosplay di wanna_be_cosplay ci svela perché è l'eroina preferita dei Teen Titans. Infine, vi indichiamo il cosplay di Raven da jinxiecosplay si mostra con il perfetto costume classico.