Dragon Ball Project: Multi, cosa si sa sul MOBA con Goku e Vegeta

Con DRAGON BALL PROJECT: Multi, anche l'iconico universo ideato da Akira Toriyama avrà il suo MOBA (Multiplayer Online Battle Arena). Il gioco propone un'impostazione assolutamente classica per questo tipo di titoli multigiocatore dalle aspirazioni competitive. Una visuale dall'alto, una mappa divisa in corsie, risorse da raccogliere, nemici controllati dall'IA e tante battaglie contro la squadra avversaria. Il primo aspetto che differenzia l'esperienza di Dragon Ball da molti dei MOBA sul mercato è il fatto che le battaglie saranno quattro contro quattro al posto del consueto cinque contro cinque. Visto che la maggior parte dei personaggi di questo universo può volare, poi, il gioco sfrutta questa opportunità per poter creare una mappa sospesa nel cielo. Dai frammenti di gameplay rilasciati, infatti, vediamo che il terreno di gioco è composto da diverse isole, tra le quali i combattenti possono fluttuare tranquillamente.

Uscita e piattaforme Dragon Ball Project: Multi uscirà su Steam, Android e iOS ma non ha ancora una data di uscita ufficiale. In alcuni territori però è possibile iscriversi a un beta test che inizia il 20 agosto e termina il 3 settembre. I Paesi in cui il test sarà disponibile sono Canada, Francia, Germania, Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Regno Unito e Stati Uniti. La corsa di Project Multi vede i personaggi circondarsi dell'iconica aura dell'universo di Dragon Ball, una delle moltissime citazioni al manga e all'anime A livello di monetizzazione, poi, sappiamo che sarà free to play con microtransazioni cosmetiche per avere nuove skin, animazioni di ingresso e mosse finali. L'estetica in stile anime non risulta molto evidente nelle fasi di gameplay ma attivando abilità speciali e colpi di grazia partono delle sequenze animate che sono un tributo alla serie animata e agli altri grandi capitoli del passato videoludico di Dragon Ball.

I personaggi disponibili In Dragon Ball Project: Multi i personaggi saranno divisi in tre ruoli: il semplice ma efficace dps (eroe da danno) super aggressivo, il tank persistente che fa da presenza fissa sul campo di battaglia e il ruolo tecnico che eccelle nel supporto degli alleati o nel mettere i bastoni tra le ruote del nemico. I personaggi mostrati nel trailer sono: Trunks dal futuro (Z), Goku, Majin Buu, Crilin, Zamasu, C18, Junior (Piccolo), Gohan bambino e Vegeta. Non appena sarà possibile capirne di più sui kit a disposizione di ciascuno di loro torneremo ad analizzarli per capire come le abilità che i fan conoscono dal manga, dalle serie animate e dai videogiochi sono state tradotte in formato MOBA. Ecco come sarà la schermata prepartita che annuncia i personaggi di ciascuna squadra in Dragon Ball Project: Multi Possiamo ipotizzare, visto il modello di business di questo genere, che il programma degli sviluppatori sia quello di far uscire il gioco con un roster di eroi base gratuiti per tutti e aggiungere nel tempo nuovi personaggi, sebbene non sappiamo se gratuitamente, a pagamento o un misto dei due. Il parco personaggi di Dragon Ball è immenso quindi, come sta facendo Pokémon Unite, il gioco ha veramente tantissimo materiale da cui attingere. Solo di due personaggi, per il momento, sono stati rilasciati dei dettagli aggiuntivi: Goku e Crilin. Il primo è un eroe da danno puro che ruota tutto attorno al Kaioken e al potenziamento delle proprie abilità. Oltre a trasformarsi in Supersayan (al livello 7) Goku ha un'abilità passiva chiamata Furia Violenta che, quando un avversario sconfigge un suo alleato, gli potenzia il rilevamento dei nemici e quindi l'efficacia dei suoi attacchi. Crilin, invece, è un eroe di supporto che potrà piazzare trappole e diversivi per infliggere debuff (dei malus) ai nemici e poi finirli con il suo disco distruttore. Marchiando i nemici (quindi rivelandone la posizione sulla mappa per il resto del team), poi, le sue abilità si ricaricheranno più rapidamente.