Delta Force: Hawk Ops presenta gli operatori Kai Silva, Roy Smee e Terry Musa con dei trailer

Ogni operatore appartiene a una classe specializzata in un determinato ambito. Ad esempio, gli operatori d'assalto dispongono di equipaggiamento e gadget pensati per eliminare velocemente i bersagli o creare delle occasioni per tutta la squadra.

Facciamo la conoscenza di Kai Silva, Roy Smee e Terry Musa

Kai Silva è un operatore d'assalto. La sua dotazione include un esoscheletro motorizzato che aumenta la sua mobilità e lo cura dopo ogni uccisione, e gli permette di eseguire delle lunghe scivolate tattiche a terra, ottime sia per evitare i colpi in arrivo che per cogliere di sorpresa gli avversari. Può usare anche una grana fumogena di corta durata ma che si espande velocemente, mentre il suo gadget principale è un lanciagranate da polso che spara fino a 3 granate alla volta, che possono anche attaccarsi ai veicoli.

Roy Smee è un operatore di supporto che può curare gli alleati in campo con una pistola che spara dardi curativi. Dispone anche di una granata fumogena che offre copertura e al tempo stesso ripristina la salute degli alleati. Tramite un drone, inoltre, può schierare una cortina fumogena mirata che si estende per decine di metri in linea retta, creando così un muro che ostruisce la visuale nemica

Terry Musa è un ingegnere specializzato nel supportare la squadra con molteplici opzioni di contrattacco. Dispone di un dispositivo sul braccio destro che emette delle onde soniche fasiche che riducono i danni esplosivi e può piazzare trappole soniche su superfici dure che emettono onde a infrasuoni quando i nemici si avvicinano, che infliggono danni penetranti e riducono i movimenti dei bersagli. Il suo dispositivo tattico principale è un drone che emette un'onda sonica ad ampia area che paralizza i nemici, rallentando i movimenti e la loro velocità di fuoco.

