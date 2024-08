Su Steam sono disponibili i saldi del Quakecon 2024, con tante offerte sui giochi Bethesda e id Software

Se già non lo avete giocato, queste promozioni potrebbero essere un'ottima occasione per recuperare DOOM Eternal , al momento scontato del 75% al prezzo di 9,99 euro. Starfield , invece, ha ricevuto una riduzione di prezzo del 33% e potrete aggiungerlo alla vostra collezione a 48,69 euro.

In offerta anche Fallout, Wolfenstein e The Elder Scrolls

Troviamo anche numerosi classici, come The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition a 9,99 euro, Fallout 4 a 7,99 euro e Fallout 3 GOTY a 6,59 euro, Prey a 5,99 euro. In promozione troviamo anche vari bundle, come la Wolfenstein Alt History Collection (include i giochi da The New Order in poi) a 14,00 euro, l'intera serie Fallout a 54,40 euro, l'Arkane 20th Anniversary Bundle a 21,88 euro e il bundle con tutti i giochi della serie DOOM a 33,70 euro.

Un combattimento in DOOM: Eternal

Insomma, ce n'è per tutti i gusti e tasche. Se siete interessati potrete accedere alla pagina dedicata con tutte le offerte su Steam visitando questo indirizzo. Come accennato in apertura le promozioni della Quakecon 2024 saranno valide solo fino al 21 agosto, dunque se siete interessati a uno o più dei giochi e bundle in offerta vi conviene approfittarne finché siete in tempo.

Rimanendo in tema con l'evento, per l'occasione è stato pubblicato DOOM + DOOM 2, una riedizione con tante aggiunte e contenuti inediti, e lanciato il supporto ufficiale alle mod per DOOM Eternal.