DOOM + DOOM 2 è stato annunciato ufficialmente per PC, console e Xbox Game Pass, vediamo prezzo e novità

È disponibile già da ora per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam, Epic Games Store, GOG e Microsoft Store) al pezzo di 9,99 euro . Tuttavia, chi possiede una copia digitale di DOOM e/o DOOM 2 riceverà questo bundle con un aggiornamento gratuito . Ovviamente è incluso anche all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass come tutti gli altri giochi realizzati dai team proprietari di Microsoft.

I contenuti e le novità

DOOM + DOOM 2 include entrambi i giochi della serie, potenziati con varie migliorie e contenuti aggiuntivi, alcuni persino inediti. In particolare è compreso Legacy of the Rust, un nuovo episodio realizzato tramite la collaborazione di id Software, Nightdive Studios e MachineGames, e un Deathmatch map pack con 25 nuove mappe. Il tutto per un gran totale di 187 mappe missioni e 43 mappe Deathmatch, per la gioia di tutti i fan.

Vediamo nel dettaglio i contenuti:

DOOM

DOOM 2

TNT: Evilution

The Plutonia Experiment

Master Levels for DOOM II

No Rest for the Living

Sigil

Legacy of Rust (un nuovo episodio nato da una collaborazione tra id Software, Nightdive Studios e MachineGames)

Un nuovo pacchetto di mappe per il Deathmatch che include 26 mappe

C'è anche un lungo elenco di migliorie e nuove aggiunte rispetto alle versioni originali dei giochi, come ad esempio il deathmatch online con cross-play e co-op fino a 16 giocatori e fino a 4 giocatori in locale, supporto completo alle mod con tanto di catalogo integrato e opzioni di accessibilità aggiuntive.

Il comparto grafico è stato migliorato ed è supportata la risoluzione fino a 4K, mentre la colonna sonora è stata restaurata usando l'hardware originale dell'epoca. Troviamo inoltre supporto ai controller moderni, comandi con mouse tastiera migliorati e un'inedita ruota delle armi per cambi di arsenale più veloci e precisi.