Pokémon Mystery Dungeon: Squadra Rossa è disponibile su Nintendo Switch Online per gli abbonati

Come era stato annunciato in precedenza, Pokémon Mystery Dungeon: Squadra Rossa è disponibile da oggi per gli abbonati a Nintendo Switch Online con Pacchetto Aggiuntivo, scaricabile gratuitamente all'interno della sottoscrizione in questione.

Il gioco era stato annunciato già alcuni giorni fa ed è disponibile in via ufficiale da oggi, 9 agosto 2024, all'interno della sezione dedicata ai giochi classici per Game Boy Advance scaricabili dai sottoscrittori dell'abbonamento a Nintendo Switch Online con Pacchetto Aggiuntivo.

Si tratta peraltro di un titolo molto particolare, anche rispetto alla tradizione classica della serie, essendo una sorta di avventura più strutturata dal solito, che ci pone per la prima volta nei panni di un Pokémon.