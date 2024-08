Control 2 è già giocabile in Remedy, Max Payne 1 & 2 Remake sono in piena produzione

Remedy Entertainment ha aggiornato sullo stato dei lavori all'interno della compagnia, che sta portando avanti diversi progetti in contemporanea e, in particolare, ha riferito che Control 2 è praticamente giocabile a questo punto, mentre Max Payne 1 & 2 Remake sono in piena produzione.

Letteralmente, il team di sviluppo ha classificato Control 2 come inserito nella fase di "production readiness", che solitamente, per un software, indica la possibilità di farlo funzionare in maniera corretta e piuttosto stabile, sempre all'interno di un ambiente di sviluppo.

Si può dire dunque che il nuovo capitolo della serie può probabilmente essere giocato, nel senso che il software è fruibile a un certo livello, ma sempre considerando che si tratta di un gioco ancora in lavorazione e ovviamente non completo.