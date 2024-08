Microsoft Flight Simulator 2024 ha più di 2,5 milioni di GB di dati aerei, ecco perché il cloud è essenziale

"Abbiamo due petabyte e mezzo (2.500.000 GB) di dati aerei, ovviamente non possiamo installarli, quindi li trasmettiamo in streaming", ha detto Jorge Neumman, il capo dello sviluppo. "Lo stesso vale per la mappa altimetrica digitale. Anche questa è enorme e la trasmettiamo in streaming. Ora trasmettiamo in streaming un po' di misure, quasi tutte, in realtà. Quindi quasi tutto è sul lato cloud. E lo streaming funziona benissimo, giusto? Quindi non ci sono problemi. Ma il lato client si assottiglia sempre di più".

Microsoft Flight Simulator 2024 sfrutterà il cloud per alleggerire lo spazio d'installazione necessario richiesto su PC e console. Del resto, il database di dati aerei di Asobo Studio può arrivare a superare i 2,5 pentabyte ovvero 2.500.000 GB , mentre al lancio il gioco non supererà i 50 GB di peso totale , quasi un terzo del suo predecessore.

Il cloud è il futuro?

Del resto negli ultimi anni abbiamo visto lievitare costantemente lo spazio necessario per l'installazione dei giochi. Ad esempio, in tempi recenti abbiamo parlato sulle nostre pagine degli oltre 190 GB della versione PC di God of War: Ragnarok, mentre Microsoft Flight Simulator 2020 è partito da una base di 130 GB, per poi arrivare a quasi 500 GB complessivi tra i vari aggiornamenti.

Un elicottero di soccorso in Microsoft Flight Simulator 2024

Da questo punto di vista i 50 GB richiesti al lancio dal nuovo capitolo sembrano quasi un miracolo, considerando anche che il gioco permetterà di esplorare il mondo anche a piedi.

"Siamo sempre più convinti che sia possibile scaricare sempre più cose. Se si guarda al nostro set di dati, sta esplodendo... Abbiamo lanciato 40 aeroporti o qualcosa del genere. Ora ne abbiamo 180, e sono tutti da 10 GB", ha aggiunto Neumman.

"Ci si chiede: "Oh, mio Dio, come potrà mai entrare tutto? Il fatto è che si tratta del cloud e funziona... è come se qualsiasi cosa ti venga in mente ora la puoi fare, se abbracci il cloud".

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Microsoft Flight Simulator 2024 sarà disponibile su PC, Xbox Series X|S e all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass a partire dal 19 novembre.