Quando escono le recensioni di Black Myth: Wukong? Spunta una data in rete

Gioco in fase Gold e trailer finale: tutto pronto per il debutto nei negozi

Come accennato in apertura Black Myth: Wukong sarà disponibile dal 20 agosto per PC e PS5, con la versione Xbox Series X|S in arrivo in un secondo momento. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un action GDR in terza persona ispirato al romanzo Il Viaggio in Occidente in cui, nei panni di Sun Wukong, il "Predestinato", dovremo avventurarci in ambientazioni ricche di fascino ma anche di insidie. Il protagonista è un abile guerriero che può avvalersi del bastone allungabile Mari per eseguire varie tecniche di combattimento, sfruttare magie, abilità e un variegato repertorio di armi che otterremo nel corso dell'avventura.

Pochi giorni fa il gioco è entrato in fase gold, segno che non subirà rinvii salvo eventi davvero catastrofici, con Game Science che ha pubblicato anche uno scoppiettante trailer finale, che mostra le tante trasformazioni del protagonista, che garantiscono abilità offensive differenti, aumentando la varietà del gameplay.