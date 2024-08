Sony svela i requisiti PC per God of War Ragnarök, dai 1080p fino al 4K con supporto a DLSS 3.7 e non solo

Sony ha svelato quali sono i requisiti per la versione PC di God of War Ragnarök: vediamo i dettagli che sono stati svelati, per giocare da 1080p a 4K, da 30 FPS a 60 FPS.