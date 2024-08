Nintendo Switch è incontrastabile nelle classifiche di vendita giapponesi di inizio agosto

Famitsu ha pubblicato le nuove classifiche di vendita giapponesi per la settimana compresa tra il 29 luglio e il 4 agosto. Nintendo Switch domina come sempre, sia nella classifica software che quella hardware come potete vedere qui sotto:

I giochi più venduti in Giappone

Vediamo la classifica dei giochi più venduti dal 29 luglio al 4 agosto in Giappone in formato fisico (tra parentesi le vendite totali dall'uscita al 4 agosto):

[NSW] Powerful Pro Baseball 2024-2025 (Konami, 07/18/24) - 21,392 (223,619) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 10,694 (5,932,192) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) - 8,254 (7,858,430) [NSW] Luigi's Mansion 2 HD (Nintendo, 06/27/24) - 7,434 (166,364) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 6,917 (3,585,175) [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) - 6,469 (1,363,142) [NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 10/20/23) - 5,035 (1,902,143) [NSW] Nintendo World Championships: NES Edition (Nintendo, 07/18/24) - 4,989 (41,123) [NSW] One Piece Odyssey Deluxe Edition (Bandai Namco, 07/25/24) - 4,806 (21,179) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 4,739 (5,553,891)

Mario Kart 8 Deluxe non conosce limiti

Non è un periodo denso di novità, infatti in classifica non vi è un singolo nuovo gioco. Continua il successo del gioco di baseball di Konami e per il resto la classifica è composta perlopiù da giochi di Nintendo che vendono senza mai fermarsi.

PS5 fa invece bene con l'hardware, visto che è la seconda più venduta. Non male Xbox Series X, che conteggia in migliaia le vendite come accade da alcune settimane. Chissà se l'aumento di prezzo previsto stempererà i risultati.