Enshrouded supera i 3 milioni di giocatori e ha un periodo di uscita in versione completa su PC e console

Enshrouded continua ad essere un grande successo, nonostante si tratti ancora di un gioco in accesso anticipato e disponibile solo su PC per il momento: Keen Games ha annunciato il nuovo traguardo raggiunto con 3 milioni di giocatori registrati e il periodo di uscita ora previsto per la versione completa del titolo, che arriverà nel 2025 su PC, PlayStation e Xbox.

Lanciato in accesso anticipato su PC il 24 gennaio, Enshrouded ha dunque già raggiunto 3 milioni di giocatori, nonostante non sia di fatto ancora un gioco completo e sia presente solo su una piattaforma rispetto a quelle previste per la versione definitiva, cosa che dimostra l'ottimo impatto ottenuto sul mercato.

Il gioco ha già ricevuto tre grossi aggiornamenti dal punto di vista dei contenuti, quattro patch maggiori e 16 hotfix in questa prima metà dell'anno, cosa che dimostra come i lavori stiano andando avanti a pieno regime, con un supporto particolarmente esteso e attivo.