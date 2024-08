Call of Duty: Black Ops 6 presenta la modalità Zombi con uno spettacolare trailer ricco d'azione

Il filmato introduce anche Terminus Island , la mappa che farà da sfondo a questa modalità. Si tratta di un complesso usato dalla CIA per progetti Top Secret, successivamente trasformato in una base che cela nei sotterranei un laboratorio per bio-ricerche. Inevitabilmente qualcosa deve essere andato storto, dato che ora è invasa da zombie e altre mostruosità.

Activision ha pubblicato un nuovo trailer di Call of Duty: Black Ops 6 che presenta la sempreverde modalità Zombi , che vede un gruppo di quattro giocatori unire le forze per affrontare orde di pericolosi mangia-cervelli.

Un tripudio di carne putrefatta, proiettili ed esplosioni

Il filmato conferma il ritorno di un sistema di match a round, abbandonando la formula open world vista in precedenza, e ci offre un assaggio dell'arsenale a disposizione dei giocatori, come al solito abbastanza fantasioso. Oltre a varie pistole e fucili d'assalto, i giocatori potranno farsi strada un esoscheletro corazzato con razzi e altre munizioni pesanti, armi laser o che creano dei buchi neri. D'altro canto, anche i nemici saranno agguerriti e tra i loro ranghi appariranno anche delle varianti più abinevoli e pericolose del solito.

Vi ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 6 sarà disponibile a partire dal 25 ottobre su PC, PlayStation, Xbox e all'interno del catalogo del Game Pass. Tra poche settimane verrà presentato il gameplay del gioco in occasione del Call of Duty: Next in programma per il 28 agosto.