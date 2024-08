Warner Bros. vuole puntare sempre di più sui giochi free to play e dare le proprie IP in licenza

Warner Bros. Games non si trova in una situazione semplice. Secondo un recente report la compagnia madre sarebbe interessante a vendere parte della propria divisione videoludica - vista come una parte "minore" - e, ora, scopriamo che i piani potrebbero non essere solo questi.

Il CEO di Warner Bros. Discovery - David Zaslav - ha infatti partecipato a una riunione con gli investitori e ha detto quali sono alcuni piani per il futuro.